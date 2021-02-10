على الجمل.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء سويدان ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز عن جمالها.

وتألقت بها لقاء سويدان ، بجيب جينز قصيرة باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه توب بدون أكمام باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء سويدان في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأزرق مع أحمر للشفاة باللون البينك لإكمال ظهورها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التي تتناسب مع ظهورها الكاجوال.