اقتصاد الإمارات.. تداولات مليارية في سوق أبوظبي لليوم الرابع على التوالي

حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على توازنه في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع وسط استمرار تدفق السيولة التي تجاوزت قيمتها مليار درهم لليوم الرابع على التوالي وفقا لما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5666 نقطة بزيادة نسبتها 0.07% مقارنة مع اليوم السابق.

ويتضح من خلال التعاملات تواصل عمليات التجميع على أسهم شريحة من الأسهم المدرجة ضمن قطاعي العقار والبنوك وهو ما ظهر جليا من خلال استحواذها على النسبة الأكبر من سيولة التداولات.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على سهم شركة الدار العقارية 293 مليون درهم مما رفع سعر السهم إلى 3.68 درهم، كذلك شهد سهم بنك أبوظبي الأول نشاطا كبيرا صاعدا إلى مستوى 15 درهما مجددا، ووصلت قيمة التداولات على السهم 277 مليون درهم تقريبا، فيما وصلت على سهم العالمية القابضة 164 مليون درهم رغم ثبات سعره على نفس المستوى السابق وهو 46.5 درهم.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق العاصمة 168 مليون سهم نفذت من خلال 2440 صفقة.