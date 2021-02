لراغبي الدراسة في الصين.. هذه التخصصات المتاحة وتفاصيل التقديم للمنح

المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ

Franz Werfel Fellowship





Richard Plaschka Fellowship





Ernst Mach Grant





Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences





Ernst Mach Follow-up Grant





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ www.grants.at





علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح