لراغبي الدراسة في الصين.. هذه التخصصات المتاحة وتفاصيل التقديم للمنح

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى ببكين بتواصله مع الجانب الصينى حيث اوضح ان الاكاديميه الصينيه للعلوم University of Academy of Science (UCAS) أعلنت عن منحًا فى مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد 18 كلية تابعه للاكاديميه فى التخصصات التاليه :ـ

ـ علوم النانو والتكنولوجيا

ـ هندسة العمليات

ـ المواد الطبية

ـ علم الحيوان

ـ الحدائق النباتيه والاستوائية

ـ الفيزياء

ـ البيئه العمرانيه

ـ علم النبات

ـ علوم الجغرافيا وأبحاث الموارد الطبيعيه





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وأشارت الإدارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 31/3/2021، كما يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى ، وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إفادة سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021 /2022 .