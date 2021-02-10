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تعليم

لراغبي الدراسة في الصين.. هذه التخصصات المتاحة وتفاصيل التقديم للمنح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى ببكين بتواصله مع الجانب الصينى حيث اوضح ان الاكاديميه الصينيه للعلوم University of Academy of Science (UCAS) أعلنت عن منحًا فى مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد 18 كلية تابعه للاكاديميه فى التخصصات التاليه :ـ

ـ  علوم النانو والتكنولوجيا

ـ هندسة العمليات

ـ المواد الطبية

ـ  علم الحيوان     

ـ الحدائق النباتيه والاستوائية

ـ الفيزياء

ـ البيئه العمرانيه 

ـ علم النبات

ـ علوم الجغرافيا وأبحاث الموارد الطبيعيه


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وأشارت الإدارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 31/3/2021،  كما يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى ، وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.


وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إفادة سفارة النمسا بالقاهرة بأن المركز الثقافى النمساوى يقدم منحًا دراسية مقدمة من النمسا للدارسين والخريجين والباحثين للعام الدراسى 2021 /2022 .

المنح الدراسية المتاحة للمصريين هى كالتالى:ـ
Franz Werfel Fellowship

Richard Plaschka Fellowship

Ernst Mach Grant

Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences

Ernst Mach Follow-up Grant

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى التالى:ـ   www.grants.at

علما بان البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه المنح

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