لراغبي الدراسة في الصين.. هذه التخصصات المتاحة وتفاصيل التقديم للمنح

اعلنت إدارة
البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصرى
ببكين بتواصله مع الجانب الصينى حيث اوضح ان الاكاديميه الصينيه للعلوم University of Academy of
Science (UCAS) أعلنت
عن منحًا فى مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال عدد 18 كلية تابعه للاكاديميه فى
التخصصات التاليه :ـ
ـ علوم النانو والتكنولوجيا
ـ هندسة
العمليات
ـ المواد الطبية
ـ علم الحيوان
ـ الحدائق
النباتيه والاستوائية
ـ الفيزياء
ـ البيئه
العمرانيه
ـ علم النبات
ـ علوم الجغرافيا
وأبحاث الموارد الطبيعيه
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وأشارت الإدارة إلى أن آخر موعد للتقديم هو 31/3/2021، كما يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصه بالمنح الدراسيه من خلال الموقع الالكترونى التالى ، وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات عن تنفيذ هذه المنح.