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تكنولوجيا

بذاكرة عشوائية عملاقة.. رصد هاتف ROG Phone 5 على منصة Geekbench تمهيدا لإطلاقه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:00 م
هاتف ROG Phone 5
هاتف ROG Phone 5
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شيماء عبد المنعم
رصد متابعون جهاز أسوس Asus الجديد للألعاب، في قاعدة بيانات Geekbench استعدادًا للإطلاق المرتقب للهاتف، الذي يحمل النموذج رقم I005DA، حيث سينطلق للأسواق تحت اسم ROG Phone 5.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض التسريبات السابقة أن هاتف الألعاب المنتظر من أسوس ROG Phone 5، سيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ولكن قوائم منصة البيانات أكدت على قدوم إصدار آخر من الهاتف الموجه للاعبين سيقدم ذاكرة عشوائية عملاقة بسعة 16 جيجابايت.


وعلى غرار متغير ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، سيعمل إصدار 16 جيجابايت من هاتف ROG Phone 5، بنظام التشغيل أندرويد 11.

وسيعمل الإصدار الأكبر سعة بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ولا تكشف منصة Geekbench، عن أي مواصفات أخرى لهاتف ROG Phone 5.



من جانبها كشفت وكالة TENAA، أن هاتف الألعاب القادم من أسوس، سيحتوي بطارية مزدوجة الخلية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، إلى جانب شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة.

وأكدت شركة 3C الصينية، أن هاتف ROG Phone 5 سيدعم الشحن السريع بقدرة  65 وات.

وكشفت عن بعض الصور ومقاطع الفيديو المسربة أن ظهر الجهاز سيحتوي على كاميرا ثلاثية متصلة بشاشة ثانوية تستخدم لعرض معاينات لنوع الإشعار الوارد على الهاتف.
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