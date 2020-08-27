تدور 100 مرة في اليوم.. تعرف على سلسلة أسوس Zenfone 7 بكاميرا قابلة للطي.. فيديو

كشفت شركة أسوس Asus ، النقاب عن أحدث إصدارات هواتفها الذكية من سلسلة Zenfone 7، والتي تضم هاتفين هم Zenfone 7 و7 Pro، مع تصميم محسن للكاميرا الخلفية القابلة للتدوير، لتقدم دعما للمستخدم كـ كاميرا أمامية وخلفية في آن واحد





أسوس بإضافة تحسينات في آلية التدوير الكاميرا القابلة للطي، حيث تؤكد الشركة على دعم الآلية الجديدة عملية تدوير الكاميرا حتى 100 مرة في اليوم ولمدة 5 سنوات متتالية. ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قامت شركةبإضافة تحسينات في آلية التدوير الكاميرا القابلة للطي، حيث تؤكد الشركة على دعم الآلية الجديدة عملية تدوير الكاميرا حتى 100 مرة في اليوم ولمدة 5 سنوات متتالية.









ونستعرض فيمايلي أبرز الفروق والاختلافات بين هاتفي Asus Zenfone 7 و 7 Pro:





- الشاشة:





تأتي سلسلة هواتف أسوس الجديدة Zenfone 7 و7 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، من تصميم سامسونج، وبقياس 6.67 بوصة، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 6، وبدقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث بتردد 90 هرتزا.









- الكاميرا الخلفية والأمامية:





يمتاز هاتفي Zenfone 7 و7 Pro، بكاميرا خلفية والتي يمكن ستخدامها كاميرا أمامية أيضا بعض آليتها القابلة للطي، بكاميرا tele مميزة ببعد بؤري 80 مللميتر، تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات لنسخة الـ Pro فقط، تمتع هه الكاميرا بميزة التثبت البصري للصورة، والذي يتوفر أيضا في المستشعر الرئيسي للإصدار العادي، وتتميز الكاميرا الرئيسة بمستشعر Sony IMX686 ، بدقة 64 ميجابيكسل، تدعم ميزة الضبط تلقائي للصورة 2x1 OCL، والذي يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 120 إطار لكل ثانية وبدقة 4K، مع نمط HDR لتسجيل الفيديو، وتحسينات في خوارزمية نمط التصوير الليلي.





وتشمل الكاميرا أيضًا مستشعر IMX363 بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، والتي تأتي بميزة التركيز التلقائي، وأيضًا التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، كما يدعم هذا المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K لدعم نمط تصوير HyperSteady، كما تدعم الكاميرا العمل أيضًا ككاميرا للتصير الماكرو مع تركيز من مسافة 4 سم فقط.









- المعالج:





يعمل إصدار Asus Zenfone 7 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 865+،على غرار هاف أسوس للألعاب ROG Phone 3، بينما يعمل لإصدا العادي من سلسلة Zenfone 7، بمعالج من نوع Snapdragon 865.









- البطارية:





تأيت سلسلة هواتف Zenfone 7 ، بتحسين جديد من تقنية الشحن عن إصدار العام الماضي، حيث تدعم سلسلة هواتف أسوس الجديدة تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ووفقا لأسوس تشحن الهواتف بنسبة 60% خلال 34 دقيقة.





- الذاكرة:





يقدم هاتف Zenfone 7 ، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، بينما يأتي إصدار Pro بذاكرة بحجم 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب سعة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 ، بحجم 128 جيجابايت في هاتف Zenfone 7، وبسعة 256 جيجابايت في هاتف Zenfone 7 Pro.





السعر:





ستتوفر هواتف Zenfone 7 Pro وZenfone 7 في الأسواق العالمية اعتبارا من 1 من سبتمبر، مقابل سعر 715 دولار (أي ما يعادل 11344 جنيها مصريا) لهاتف Zenfone 7 ، بينما يأتي إصدار Pro بسعر 925 دولار (أ ما يعادل 14.676 جنيها مصريا).