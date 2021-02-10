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رياضة

وفاة إنريكي بيريز باتشين نجم ريال مدريد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:05 م
وفاة إنريكي بيريز
وفاة إنريكي بيريز "باتشين"
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القسم الرياضي
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني وفاة أسطورة الفريق الأول لكرة القدم إنريكي بيريز باتشين عن عمر الـ 82 عاما . 

ونعى نادي ريال مدريد في بيان رسمي ببالغ الحزن والأسى وجاء كالتالي : يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة إنريكي بيريز باتشين، الأسطورة الذي ارتدى قميص نادينا بين عامي 1959 و 1968.

وأضاف : ينقل نادي ريال مدريد تعازيه ومودته لزوجته مرسيدس وابنتيه كريستينا ومرسيدس وحفيديه خافيير وكريستينا وجميع أفراد أسرته والمقربين.

وأكمل : خلال المواسم التسعة التي قضاها في ريال مدريد، لعب 218 مباراة وفاز بكأس أوروبا مرتين وكأس الإنتركونتيننتال مرة وبطولة الدوري سبع مرات وكأس إسبانيا مرة. كذلك كان دوليًا مع المنتخب الإسباني.

واختتم : توفي باتشين عن عمر يناهز 82 عامًا. يتقدم ريال مدريد، النادي الذي ارتبط به طوال حياته، بتعازيه لكل مشجعي ريال مدريد.
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