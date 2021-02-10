أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع القادم.. ومفاجأة عن لقاحات كورونا.. تفاصيل مثيرة من الفتاة التي أنقذت جارتها الحامل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.





قالت الإعلامية فرح سعيد، إنه بالأمس قامت شركة المترو بتوزيع محافظ تذاكر نقدية مشحونة بقيمة 50 جنيها هدايا على عدد من الركاب بشكل عشوائي، وذلك عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من شبابيك التذاكر.





وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذلك كان في محطات الخط الثاني من المترو، ومنها محطات روض الفرج والزراعة وشبرا الخيمة، وتمت عملية الاختيار تحت إشراف قيادات المترو منتشرين في مختلف الأماكن داخل المحطة لمتابعة التشغيل، وأيضا متابعة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.









قال الدكتور منير الصفتي، مدير مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية، إن المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية يعد مشروعا قوميا مصريا ووحيدا من نوعه فى الشرق الأوسط أفريقيا، حيث يقوم بإنتاج نوعية من البيض لازمة لإنتاج الأمصال واللقاحات بمجال الدواجن وبعض اللقاحات الآدمية.





وأضاف "الصفتى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيض الخالى من المسببات المرضية يتعرض للعديد من التجارب الحديثة، مشيرا إلى أنه عندما تم إنشاء المشروع كان الثالث على العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.









قال الدكتور جمال فرويز، استشاري علم نفس، إنه لا يوجد أى علاقة بالدين بموضوع الختان، معتبرا الموضوع فعل سيئ لا يصلح القيام به، مشيرا إلى أن هناك العديد من الضحايا للفتيات نتيجة هذا الموضوع.





وأضاف "فرويز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد عملية الختان من الممكن أن تصل الفتاة لحالة من الضغط النفسي الشديد وتتعرض لصدمة، موضحا أنه من الممكن أن يسبب لها الشعور بالدونية.





ما هي الفاتورة الإلكترونية وهل لها مميزات؟ مصلحة الضرائب تجيب

قال طلعت عبد السلام، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن نظام الميكنة سواء كان في الفواتير أو الإقرارات الضريبية سيقلل من تدخل العنصر البشري بشكل كبير جدا، في مسألة الفحص نفسها، وذلك لأن عملية الفحص البشري كانت تتخذ وقتا وجهدا ومن الممكن أن يكون بها أخطاء أيضا، وذلك لأن فحص الممول كان يتطلب فحص السجلات والفواتير والمستندات كلها.







سخر الإعلامي شريف مدكور، من حديث تليفزيوني مسجل للداعية الإسلامي معز مسعود وهو يتحدث فيه عن مواصفات الزوجة الصالحة في الإسلام، وشاركه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب مدكور معلقا عليه: "يعني ممكن توصل المعلومة من غير ما تقول ديوث ومش راجل كان حيبقى أفضل ليك وللناس، ومن قلبي ربنا يبارك في الزواج ويسعدك إنت وعروستك".





قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية عادت مجددا بسبب استقرار الأحوال الجوية ، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، إن الحرارة سجلت اليوم 24 ، وتصل إلى 26 درجة منتصف الأسبوع الجارى ، لتكون أعلى من المعدل بنحو 5 درجات، لافتة إلى ان هذا الاستقرار بالأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن بداية من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين الى 3 درجات لتصل الي 22 درجة للعظمى على القاهرة.





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد اصطدام غواصة عسكرية يابانية بسفينة تجارية.





قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة للصحة المجتمعية، إن سلالات فيروس كورونا عديدة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الوباء تم رصد أكثر من 4 آلاف سلالة منه، والمهم منها ما ظهر فى الآونة الأخيرة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.









وأضاف "البلبيسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 86 دولة رصدت بها السلالة البريطانية من فيروس كورونا، موضحا أن تلك السلالة من الفيروس لها قدرة أكبر على الانتشار ولها تأثير أشد من غيرها.





قالت ندى حسين، الفتاة الشجاعة التي أنقذت جارتها، إنها تبلغ من العمر 40 عاما، وكان الموقف الذي أظهرت فيه شجاعتها كان عندما استنجد أحد أعضاء جروب "ملاكي الهضبة" وهي منطقة حدائق الأهرام وكانت زوجته تلد وهو مسافر في شرم الشيخ ولم يرض أحد أن يساعدها من الجيران لأنهم كانوا مشتابهين انها مصابة بكورونا.





عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ أمس، الثلاثاء.









وأعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، وصول المسبار إلى مدار المريخ بالقول: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".







