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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثلاثي بيراميدز يتصدرون صفقات الزمالك الجديدة

محمود زلاكة
محمود زلاكة
منتصر الرفاعي

اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع ثلاثي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تكثيف الجهود من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لإبرام صفقات جديدة تقود انتفاضة الأبيض في الموسم الجديد، بعد استقرار الإدارة على الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين الحاليين، تمهيدا لضم نجوم جدد للموسم المقبل.

ويتصدر ثلاثي بيراميدز صفقات الزمالك الجديدة، واقتربوا بشكل كبير من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، خاصة أن هناك سياسة جديدة داخل النادي برحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الحالي ، وأن إدارة الفارس الأبيض قررت أرسال عرض رسمي لإدارة السماوى عن الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

صفقة عبدالرحيم دغموم

وفي نفس السياق.. كشف مسؤول داخل نادي الزمالك، عن اقتراب الأبيض من حسم صفقة جديدة من العيار الثقيل لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح أن الزمالك، في طريقه للتعاقد مع الجزائري عبدالرحيم دغموم جناح فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة بعدما قدم اللاعب مستويات مبهرة رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر لـ صدي البلد"، أن الاتفاق تم بالفعل مع اللاعب في وقت سابق من قِبل لجنة التخطيط السابقة بالنادي، التي كان يترأسها كل من أحمد حسام “ميدو وحازم إمام، حيث تم التوصل إلى تفاهم كامل بشأن انضمامه إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

ويعد عبدالرحيم دغموم واحدًا من أبرز المواهب في الدوري المصري خلال الموسمين الماضيين، حيث لفت الأنظار بمهاراته العالية وسرعته في اختراق الدفاعات إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويسعى جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك لفرض السرية التامة على تحركاته في المرحلة الجارية، من أجل التعاقدات الجديدة، وحسم ملف الراحلين، مشيرًا إلى أن معظم أعضاء مجلس الإدارة، ليس لديهم أي معلومات بشأن فريق الكرة.


 

نادي الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء محمود زلاكة محمود صابر محمد رضا بوبو

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