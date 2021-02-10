شاهد.. لحظة وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري، وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ أمس، الثلاثاء.
وأعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، وصول المسبار إلى مدار المريخ بالقول: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".
وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، إن "أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب، ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء، الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول".
وأكد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده تحاول بناء نموذج للتنمية يؤكد للشباب العرب "أننا أبناء حضارة".
وكتب على "تويتر": "نفخر اليوم بما وصلنا إليه عبر مسيرة انطلقت من الصحراء لتعانق الفضاء في زمن قياسي.. وطن يزهو بقادة آمنوا فيه بالإنسان فصنعوا بذلك كفاءات وطنية وصلت بنا إلى المريخ في مشهد رائع.. صفحة جديدة من التاريخ تعيد إلى الأذهان ريادة العرب في صناعة الحضارة الإنسانية في لحظة استثنائية".