شاهد.. لحظة وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

وأعلن مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عمران شرف، وصول المسبار إلى مدار المريخ بالقول: "إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية، نعلن نجاح وصول دولة الإمارات إلى مدار الكوكب الأحمر".

وقال رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، إن "أبناء الإمارات حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب، ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء، الذي ظل حكرا على عدد محدود من الدول".









وأكد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده تحاول بناء نموذج للتنمية يؤكد للشباب العرب "أننا أبناء حضارة".







