نشرة المرأة والمنوعات| أسماء أبو اليزيد و زوجة عصام صاصا تثيران الجدل والأخيرة خضعت لعملية تجميل.. إليكِ 5 أكلات سهلة وسريعة حضريها فى 15 دقيقة فقط

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها: بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل، وإطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر.



بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل

بخصر منحوت.. زوجة عصام صاصا تثير الجدل بعد خضوعها لعمليات تجميل

إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

إطلالة صيفية أنيقة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان كب مشجر

في 15 دقيقة فقط.. 5 أكلات سهلة وسريعة للصيف والأيام المزدحمة