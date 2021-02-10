الشناوى: ما حدث من حسين الشحات وكهربا عفوي.. ونستهدف برونزية العالم

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي أن الفريق يسعى للتتويج بالبرونزية في المباراة أمام نادي بالميراس البرازيلي ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : لا نفكر سوي في مباراة الغد أمامنا تحد صعب للغاية لكننا قادرون على التعامل معهم ، أمامنا هدف وحيد وهو الفوز علي بالميراس من اجل تحقيق الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث .





وأكمل : ما حدث من محمود كهربا وحسين الشحات كان بشكل عفوي وكنت اتمني وجودهما في لقاء الغد لكن في كل الاحوال الجهاز الفني لدية ثقة في جميع اللاعبين وأى لاعب سيشارك سيبذل قصارى جهده .



