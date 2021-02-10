السبت المقبل .. انقطاع الكهرباء عن 18 منطقة بمدينة العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء، انه سيتم قطع التيار الكهربائى عن بعض المناطق السكنية بمدينة العريش اعتبارا من يوم السبت القادم بسبب أعمال الصيانة.

وقد تلقي ديوان عام محافظة شمال سيناء، اشارة من شركه توزيع الكهرباء بمدينة العريش، ديوان عام المحافظة بان الشركة ستقوم بإجراء اعمال الصيانة الجسيمة في عدد من اللوحات الكهرباء المغذية لبعض المناطق داخل احياء العاصمة العريش.

وافاد البيان بانة سوف يتم قطع الكهرباء عن ثمانية عشر منطقه وحي اعتبارا من صباح يوم السبت القادم وحتي الانتهاء من الاعمال.

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وتشمل المناطق: مبني سنترال العريش الرءيسي، مبني ديوان مجلس مدينة العريش،والمصالح الملحقة بالمبني،مبني مديرية التموين والتجارة الداخلية، ، بنك مصر ، منطقة شارع البوسته، شارع ٢٣ يوليو، منطقة سوق المحاسنه، شارع القاهرة، منطقة شمال سيناء الأزهرية، منطقة السوق المركزي " سوق المحاسنه"، مبني التأمينات الاحتماعية، شارع شكري القواتلي، شارع مدرسة احمد عرابي ، منطقة خلف الموقف القديم، شارع جندل حتي بداية حتي الفواخريه ، ومن حي الصفا حتي مسجد الزعران، منطقة شارع بنك القاهرة ، مبني ديوان عام المحافظة القديم ، مبني الهيئة العامة للاستعلامات" مجمع الاعلام النموذجي"، منطقة مدرسة مصطفي كامل "سد وادي العريش".

وكشف المصادر بقطاع شبكات كهرباء شمال سيناء ، أنه يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وعمليات نقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار غرفة العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها، حتي يتمكن المواطنون من تأمين الاجهزة الكهربائية والمعدات وغيرها.

وأكدت المصادر، أن قطاع شبكات شمال سيناء ينفذ برنامج الصيانة بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة العاصمة العريش وبءر العبد ورمانه والشيخ زويد والحسنة ونخل، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

واكد اللواء ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش ، الي انه تم اعتماد ميلغ 30 مليون جنية من الخطة الاستثمارية ، لاتمام مشروع احلال الاسلاك الهواءية بكابلات ارضية بشوارع مدينة العريش الرئيسية ، وذلك بتمويل من خطة العام المالي 2021/2020 م وذلك لتلافي المشكلات التي تتعرض لها شبكات وخطوط الكهرباء الهواءية خاصة في فصل الشتاء.