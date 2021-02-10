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أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ.. والي شرق دارفور يكشف عن مخطط تخريبي وراء أعمال الشغب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:51 م
والي شرق دارفور
والي شرق دارفور يكشف عن مخطط تخريبي وراء أعمال الشغب
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قسم الخارجي
أكد والي شرق دارفور، محمد عيسى عليو، أن هناك مخططا تخريبيا وراء أعمال الشغب التي تحدث في الولاية، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وشهدت مدينة الضعين بولاية شرق دارفور غربي السودان، اليوم الأربعاء، تظاهرات احتجاجية منددة بالأوضاع المعيشية بالولاية تحولت إلى أعمال شغب مصحوبة بعنف، وأضرم محتجون النار في مكاتب إذاعة وتلفزيون ولاية شرق دارفور كما قام المحتجون بحرق ثلاث سيارات تتبع لحكومة الولاية.

وهنا، كشف والي الولاية في تصريح خاص  لـ"العربية" عن توقيف خمسة عشر شخصًا بتهمة الضلوع في أحداث الشغب التي شهدتها الولاية اليوم الأربعاء.

وأعلنت ولايات جنوب وشمال دارفور الثلاثاء فرض حالة الطوارئ بعد تنامي الاحتجاجات، بينما قرر والي شمال كردفان إغلاق أسواق الأبيض والرهد وأم روابه، بعد أعمال نهب لمحال تجارية وحرق سيارات.

وقررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور تعليق الدراسة لمدارس الأساس والثانوي.  وأعلن الوالي موسى مهدي حالة الطوارئ في نيالا وحظر التجوال من السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأوضح أن قوات الشرطة تمكنت من "تفريق مظاهرات وأعمال شغب".

كما أعلنت لجنة امن ولاية شمال دارفور في اجتماع طارئ رأسه الوالي محمد الحسن عربي، حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية لمدة 48 ساعة وقررت منع اغلاق الطرق القومية والداخلية ومنع التجمعات، على خلفية التوترات الامنية.

وقال المتحدث باسم حكومة الولاية خليل إبراهيم موسى في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن قرارات لجنة أمن الولاية تضمنت كذلك إغلاق المدارس والأسواق ومنح العاملين بمختلف المرافق والمؤسسات الحكومية اجازة لمدة يومين.
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