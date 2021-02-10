الأوقاف توقع بروتوكولات مع 21 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة

وقعت وزارة الأوقاف 21 بروتوكولا مع إحدى وعشرين جامعة ، وهي : (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح – جامعة المنوفية – كلية التربية بالغردقة – جامعة دمنهور – جامعة دمياط) . وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات ، وفي إطار استراتيجية بناء الوعي لعام 2021م ،

وقالت وزارة الأوقاف أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث عشرة جامعة وكلية هي : (جامعة الأزهر: “كلية اللغة العربية بالمنصورة – كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق – كلية اللغة العربية بشبين الكوم” ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج ، وجامعة مطروح ، وجامعة العريش ، وجامعة السويس ، وجامعة بورسعيد ، وجامعة أسوان ، وجامعة الأقصر ، وجامعة المنيا ، وجامعة أسيوط).

وقالت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.