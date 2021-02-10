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منوعات

شعر بالإحراج.. رجل يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب بعد الزفاف بساعة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
شعر عريس بالإحراج الشديد بعد أن طلب والد العروس  منه طلبا غريبا عقب انتهاء الزفاف وخروجهم من القاعة في اتجاههم إلى عش الزوجية الخاص بهم. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن والد العروس قام بشيء غريب، فقد بكى أمام العريس وهو خارج من قاعة الزفاف و طلب منه أن يقبل ابنته للمرة الأخيرة. 

أوضح العريس أن المفاجأة لم تكمن في الطلب في حد ذاته، و لكن بالنسبة لحالته فكان طلبا غريبا، لأنه كان على خلاف مستمر مع ابنته و لم يرغب في حضور الزفاف وأخبرهم أنه لا يحبها أبدا. 

أشار الشاب إلى أن الأب كان متأثرا للغاية في حفل زفاف ابنته، و تغاضى تماما عن الخلاف الواقع بينه و بين والدة العروس و اسلوبها في التربية لانهما كانا منفصلين لمدة 10 سنوات. 

برغم الرفض الشديد الذي تعرض له العريس من الأب حينما قرر خطبة الفتاة، إلا أنه شعر بالإحراج من طلب والدها في حفل الزفاف و الذي كان بالنسبة له غريبا بعض الشيء . 
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