بالأسماء.. الأوقاف: 1500 جنيه مكافأة لمن اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء صرف مكافأة 1500 جنيه ، لكل من اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء تقديرًا لتميزهم العلمي ، وهم :
م
|الاسم
|المديرية
|1.
|سمير هاشم محمد بدوي
الإسكندرية
2.
|سعيد محمد سعيد يونس الفقي
|الإسكندرية
|3.
|محمد محمود محمود العدل
السويس
4.
|شاهر محمد شكري عبد اللطيف
|السويس
|5.
|حمادة حامد كامل موسي
الإسكندرية
6.
|حسام الدين محمود عبد المنعم النحاس
|البحر الأحمر
|7.
|محمود رفاعي كامل زلط
الجيزة
8.
|محمد إبراهيم عبده رمضان
|السويس
|9.
|إبراهيم عمر عبد الرحمن أحمد
سوهاج
10.
|أحمد يونس أحمد عبد الغنى
|القاهرة
|11.
|أحمد محمد سيد بدوى
أسيوط
12.
|عمر أحمد محمود سعد
|الأقصر
|13.
|رمضان محمد أحمد محمد
البحر الأحمر
14.
|عمر صابر عبد الله عبد الوهاب
|بني سويف
|15.
|محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن
الدقهلية
16.
|أحمد رشاد أحمد شعبان
|الإسكندرية
|17.
|محمد جاد محمد مغربي
أسوان
18.
|محمد علي محمد الشاذلي
|جنوب سيناء
|19.
|يوسف محمد محمد على
الجيزة
20.
|أحمد ممدوح محمد عبد الحميد
|دمياط
|21.
|محمد يوسف بدري أحمد
سوهاج
22.
|أحمد سعيد أبو اليزيد علي
|المنوفية
|23.
|محمد فتحي محمد سيد الخباز
المنوفية
24.
|محمود عبد العال عبد المحسن
|المنيا
|25.
|إبراهيم شعبان رجب عبد الله
الجيزة
26.
|حمادة بشير محمد البدوي
|الغربية
|27.
|مصطفى هاشم السيد هاشم
سوهاج
28.
|عاصم علاء الدين عبد العليم
|المنيا
|29.
|إسلام ماهر عبد الجيد شعبان
الجيزة
30.
|عبد الله عبد الناصر عبد القادر
|الإسكندرية
|31.
|مصطفى محمد السيد محمد
القليوبية
32.
|عثمان أحمد حسين فراج
|أسيوط
|33.
|مصطفى فوزي زكي محمد
بني سويف
34.
|مصطفى عبد النبي إبراهيم
|القليوبية
|35.
|إسلام محمود السيد
الوادي الجديد
36.
|إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة
|شمال سيناء
|37.
|مصطفى عبده قطب سلامه
البحيرة
38.
|محمود السعيد فرحات محمود
|القاهرة
|39.
|شريف أحمد محمد نعمان
أسيوط
40.
|إسلام عنتر عبد الله عبد الغفار
القليوبية