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ديني

بالأسماء.. الأوقاف: 1500 جنيه مكافأة لمن اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:00 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

 قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء  صرف مكافأة 1500 جنيه ، لكل من اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء تقديرًا لتميزهم العلمي ، وهم :

 م

الاسمالمديرية
1.                 سمير هاشم محمد بدوي

الإسكندرية

2.                 

سعيد محمد سعيد يونس الفقيالإسكندرية
3.                 محمد محمود محمود العدل

السويس

4.                 

شاهر محمد شكري عبد اللطيفالسويس
5.                 حمادة حامد كامل موسي

الإسكندرية

6.                 

حسام الدين محمود عبد المنعم النحاسالبحر الأحمر
7.                 محمود رفاعي كامل زلط

الجيزة

8.                 

محمد إبراهيم عبده رمضانالسويس
9.                 إبراهيم عمر عبد الرحمن أحمد

سوهاج

10.           

أحمد يونس أحمد عبد الغنىالقاهرة
11.           أحمد محمد سيد بدوى

أسيوط

12.           

عمر أحمد محمود سعدالأقصر
13.           رمضان محمد أحمد محمد

البحر الأحمر

14.           

عمر صابر عبد الله عبد الوهاببني سويف
15.           محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن

الدقهلية

16.           

أحمد رشاد أحمد شعبانالإسكندرية
17.           محمد جاد محمد مغربي

أسوان

18.           

محمد علي محمد الشاذليجنوب سيناء
19.           يوسف محمد محمد على

الجيزة

20.           

أحمد ممدوح محمد عبد الحميددمياط
21.           محمد يوسف بدري أحمد

سوهاج

22.           

أحمد سعيد أبو اليزيد عليالمنوفية
23.           محمد فتحي محمد سيد الخباز

المنوفية

24.           

محمود عبد العال عبد المحسنالمنيا
25.           إبراهيم شعبان رجب عبد الله

الجيزة

26.           

حمادة بشير محمد البدويالغربية
27.           مصطفى هاشم السيد هاشم

سوهاج

28.           

عاصم علاء الدين عبد العليمالمنيا 
29.           إسلام ماهر عبد الجيد شعبان

الجيزة

30.           

عبد الله عبد الناصر عبد القادرالإسكندرية
31.           مصطفى محمد السيد محمد

القليوبية 

32.           

عثمان أحمد حسين فراجأسيوط 
33.           مصطفى فوزي زكي محمد

بني سويف

34.           

مصطفى عبد النبي إبراهيمالقليوبية 
35.           إسلام محمود السيد

الوادي الجديد

36.           

إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامةشمال سيناء
37.           مصطفى عبده قطب سلامه

البحيرة

38.           

محمود السعيد فرحات محمودالقاهرة
39.           شريف أحمد محمد نعمان

أسيوط

40.           

إسلام عنتر عبد الله عبد الغفار

القليوبية

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