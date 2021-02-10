بالأسماء.. الأوقاف: 1500 جنيه مكافأة لمن اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأربعاء صرف مكافأة 1500 جنيه ، لكل من اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء تقديرًا لتميزهم العلمي ، وهم :

م الاسم المديرية 1. سمير هاشم محمد بدوي الإسكندرية 2. سعيد محمد سعيد يونس الفقي الإسكندرية 3. محمد محمود محمود العدل السويس 4. شاهر محمد شكري عبد اللطيف السويس 5. حمادة حامد كامل موسي الإسكندرية 6. حسام الدين محمود عبد المنعم النحاس البحر الأحمر 7. محمود رفاعي كامل زلط الجيزة 8. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس 9. إبراهيم عمر عبد الرحمن أحمد سوهاج 10. أحمد يونس أحمد عبد الغنى القاهرة 11. أحمد محمد سيد بدوى أسيوط 12. عمر أحمد محمود سعد الأقصر 13. رمضان محمد أحمد محمد البحر الأحمر 14. عمر صابر عبد الله عبد الوهاب بني سويف 15. محمد إبراهيم حامد عبد الرحمن الدقهلية 16. أحمد رشاد أحمد شعبان الإسكندرية 17. محمد جاد محمد مغربي أسوان 18. محمد علي محمد الشاذلي جنوب سيناء 19. يوسف محمد محمد على الجيزة 20. أحمد ممدوح محمد عبد الحميد دمياط 21. محمد يوسف بدري أحمد سوهاج 22. أحمد سعيد أبو اليزيد علي المنوفية 23. محمد فتحي محمد سيد الخباز المنوفية 24. محمود عبد العال عبد المحسن المنيا 25. إبراهيم شعبان رجب عبد الله الجيزة 26. حمادة بشير محمد البدوي الغربية 27. مصطفى هاشم السيد هاشم سوهاج 28. عاصم علاء الدين عبد العليم المنيا 29. إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة 30. عبد الله عبد الناصر عبد القادر الإسكندرية 31. مصطفى محمد السيد محمد القليوبية 32. عثمان أحمد حسين فراج أسيوط 33. مصطفى فوزي زكي محمد بني سويف 34. مصطفى عبد النبي إبراهيم القليوبية 35. إسلام محمود السيد الوادي الجديد 36. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة شمال سيناء 37. مصطفى عبده قطب سلامه البحيرة 38. محمود السعيد فرحات محمود القاهرة 39. شريف أحمد محمد نعمان أسيوط 40. إسلام عنتر عبد الله عبد الغفار القليوبية