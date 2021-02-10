ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جرئية..مايا دياب تثير جدل متابعيها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:03 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة مثيرة للجدل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايا مرتدية بدلة تايجر،أما من الناحية الجمالية فأعتمدت مايا مكياج سموكى مرتكزا على الألوان الترابية وأضاف شعرها الاشقر القصير جاذبية على طلتها.

وكانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
 
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة شتوية جذابة.. مايا دياب تكشف اسم أغنيتها الجديدة

مايا دياب تعلن عن صدور أغنيتها الجديدة "دوب"

مايا دياب بفستان أحمر جريء: ميلاد مجيد وينعاد على الجميع

مايا دياب تبرز أنوثتها بإطلالة مثيرة احتفالًا بـ الكريسماس.. شاهد

مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة وجذابة

مايا دياب تظهر مع كائنات فضائية من برنامج "ع غير كوكب "

ترشيحاتنا

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

أحمد فلوكس يهاجم الفنانة بسمة الكويتية بعد إعلانها ترك الإسلام واعتناق اليهودية

رسائل إماراتية هامة إلى الرئيس الإيراني

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

ميزة استثنائية جديدة من واتساب لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات يوم فرحه .. قصة عريس الشرقية المتوفى بنزيف في المخ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه