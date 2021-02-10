جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض والأوراق المطلوبة

فتحت جامعة القاهرة باب الترشيح واعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد كلية التمريض.
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وتبدأ فترة الترشيح امام العمداء لمنصب عميد كلية التمريض من يوم الاحد الموافق ١٤ فبراير حتى يوم الاثنين الموافق ٢٢ من فبراير الجارى، مع تقديم جميع المترشحين الاوراق المطلوبة وهي:
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١- طلب الترشيح لمنصب عميد الكلية ويحصل علية من مقر اللجنة
٢- خطة العمل الخاص بالمرشح
٣- السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية
٤- عدد ٤ بيان حالة وظيفة من الكلية
٥- عدد ٤ صور بطاقة الرقم القومى سارية
٦- عدد ٢ صورة شخصية ٤* ٦
ونوهت جامعة القاهرة ، إلى أن تقديم الطلبات باليد من اصل ونسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالادارة المركزية لشؤون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة يوميا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر .