جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض والأوراق المطلوبة

فتحت جامعة القاهرة باب الترشيح واعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد كلية التمريض.





اقرأ أيضا :





وتبدأ فترة الترشيح امام العمداء لمنصب عميد كلية التمريض من يوم الاحد الموافق ١٤ فبراير حتى يوم الاثنين الموافق ٢٢ من فبراير الجارى، مع تقديم جميع المترشحين الاوراق المطلوبة وهي:





اقرأ أيضا :





١- طلب الترشيح لمنصب عميد الكلية ويحصل علية من مقر اللجنة





٢- خطة العمل الخاص بالمرشح





٣- السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية





٤- عدد ٤ بيان حالة وظيفة من الكلية





٥- عدد ٤ صور بطاقة الرقم القومى سارية





٦- عدد ٢ صورة شخصية ٤* ٦





ونوهت جامعة القاهرة ، إلى أن تقديم الطلبات باليد من اصل ونسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالادارة المركزية لشؤون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة يوميا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر .