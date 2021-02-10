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تعليم

جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض والأوراق المطلوبة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:41 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
فتحت جامعة القاهرة باب الترشيح واعلان الجدول الزمنى لشغل منصب عميد كلية التمريض.

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وتبدأ فترة الترشيح امام العمداء لمنصب عميد كلية التمريض من يوم الاحد الموافق ١٤ فبراير حتى يوم الاثنين الموافق ٢٢ من فبراير الجارى، مع تقديم جميع المترشحين الاوراق المطلوبة وهي:

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١- طلب الترشيح لمنصب عميد الكلية ويحصل علية من مقر اللجنة 

٢- خطة العمل الخاص بالمرشح 

٣- السيرة الذاتية للمرشح باللغة العربية 

٤- عدد ٤ بيان حالة وظيفة من الكلية 

٥- عدد ٤ صور بطاقة الرقم القومى سارية 

٦- عدد ٢ صورة شخصية ٤* ٦ 

ونوهت جامعة القاهرة ، إلى أن تقديم الطلبات باليد من اصل ونسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالادارة المركزية لشؤون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة يوميا من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر .
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