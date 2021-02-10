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تعليم

بالأسماء.. 5 أساتذة بالقائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد "هندسة طنطا"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:41 م
الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن القائمة النهائية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، أن القائمة النهائية للمرشحين ضمت وفقًا للترتيب الأبجدي: الدكتور ‏أحمد محمد أحمد نصر، ‏أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ‏محمد حسين محمود محمد،‏ أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ‏محمد محجوب بسيوني بسيوني، ‏أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم هندسة القوة الميكانيكية، والدكتور ‏وسيم رجب دياب عزام، أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات، والدكتورة ولاء أحمد السيد محمد نور، أستاذ وقائم بتسيير أعمال مجلس قسم الهندسة المعمارية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمنى للترشيح تم تخصيص يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير 2021 لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
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