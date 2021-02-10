ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم مطروح يراجع موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:56 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
ايمن محمود
عقد  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم  بمطروح  اليوم الأربعاء اجتماعا لمراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بمحافظة مطروح بحضور أعضاء اللجنة المكونة من  المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والمهندسة فتنة إبراهيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح ومندوب مديرية الأمن وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط وأحمد صلاح مدير التوجيه المالي والإداري .

وتناول الاجتماع مراجعة موقف الكيانات التي تعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص داخل المحافظة والمهلة القانونية لتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها وحرصًا كذلك على إنفاذ حكم القانون وما يقرره من مسئولية على عاتق السلطة المختصة 

وأوصي وكيل الوزارة بعقد إجتماع عاجل للجنة التعليم الخاص لحصر المخالفات ونوعها وتوجيه الإدارة المختصة بإعمال شئونها باتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لهذا الشأن علي أن تعرض كافة القرارات والمرئيات المقدمة من كافة الجهات المعنية باجتماع اللجنة يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير الجاري تمهيدًا لإعداد تقريرها والاعتماد والعرض على السلطة المختصة وفق القواعد .

من ناحية أخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ختام برامج التنمية المهنية لمعلمي المواد الدراسية بمتابعته البرنامج التدريبي لمعلمي مادة اللغة العربية  بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح والذي يتم تنظيمه بإشراف التعليم العام وتوجيه عام المادة.

وأوضح سلامة المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها البرنامج التدريبي مؤكدًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة  المكثفة في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.

تعليم مطروح يراجع موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة
تعليم مطروح يراجع موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة
تعليم مطروح يراجع موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مديرية تعليم مطروح تعلن وصول الكتب المدرسية المخصصة للفصل الدراسى الثانى

تعليم مطروح يبحث سبل التعاون مع مصر الخير

مدير تعليم مطروح: البدء فى تنفيذ ورشة عمل لرفع مستوى أداء معلمي الصفوف الأولى

برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح

مدير تعليم مطروح يبحث تفعيل المشاركة المجتمعية بالمؤسسات التعليمية

بدء رفع كفاءة مدارس سيدي عبدالرحمن بمطروح

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود

الإمارات.. قرار عاجل لـ حكومة الشارقة بشأن عمل الموظفين

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

مشروب طبيعي يحميك من الإصابة بـ الزهايمر.. تعرف عليه

3 وصفات.. طريقة عمل الكيك بدون بيض