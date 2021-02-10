تعليم مطروح يراجع موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأربعاء اجتماعا لمراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بمحافظة مطروح بحضور أعضاء اللجنة المكونة من المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والمهندسة فتنة إبراهيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح ومندوب مديرية الأمن وإيهاب أنور مدير إدارة التخطيط وأحمد صلاح مدير التوجيه المالي والإداري .





وتناول الاجتماع مراجعة موقف الكيانات التي تعمل في المجال التعليمي بدون ترخيص داخل المحافظة والمهلة القانونية لتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون المنظم لأحوال سير العمل الخاص بها وحرصًا كذلك على إنفاذ حكم القانون وما يقرره من مسئولية على عاتق السلطة المختصة





وأوصي وكيل الوزارة بعقد إجتماع عاجل للجنة التعليم الخاص لحصر المخالفات ونوعها وتوجيه الإدارة المختصة بإعمال شئونها باتخاذ ما يلزم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لهذا الشأن علي أن تعرض كافة القرارات والمرئيات المقدمة من كافة الجهات المعنية باجتماع اللجنة يوم الإثنين القادم الموافق 15 فبراير الجاري تمهيدًا لإعداد تقريرها والاعتماد والعرض على السلطة المختصة وفق القواعد .





من ناحية أخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ختام برامج التنمية المهنية لمعلمي المواد الدراسية بمتابعته البرنامج التدريبي لمعلمي مادة اللغة العربية بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح والذي يتم تنظيمه بإشراف التعليم العام وتوجيه عام المادة.





وأوضح سلامة المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها البرنامج التدريبي مؤكدًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة المكثفة في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.



