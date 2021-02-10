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تعليم

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء إجازات المدرسين وعودتهم للمدارس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:03 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أنباء تزعم إلغاء إجازات المدرسين وكل القوة  في المدارس، اعتبارا  من  ١٤  فبراير الحالي، استعدادا للتيرم  التاني وامتحانات  التيرم  الأول.

ومن جانبه ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن للمدارس نهائيا .


وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولكن يحق لكل محافظ في محافظته ، أن يصدر مثل هذا القرار في مدارس محافظته ، إذا كان ذلك يتناسب مع العمل في محافظاتهم.

جدير بالذكر أنه ، سوف تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة يوم الأحد  القادم ١٤ فبراير ٢٠٢١".

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد"
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