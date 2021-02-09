المدارس تعلن موعد تحرير الاستمارات الورقية لـ امتحانات الثانوية العامة

دعت جميع المدارس الثانوية بجمهورية مصر العربية ، طلاب الصف الثالث الثانوى ( العاديين / المؤجلين / المنازل / الراسبين) الذين لم يستلموا اخطارات توضح الايميل وكلمة السر المطلوبة لملء بيانات الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة ، بضرورة الذهاب لمدير المدرسة واستلام الايميل وكلمة السر بشكل عاجل.





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يقوم الطالب بالضغط هنا و إدخال الايميل ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ثم إدخال كلمة السر مع ملاحظة ان حرف S يكتب كابيتال، لتظهر استمارة بيانات الطالب فيقوم بالتأكد من صحة الاسم و الشعبة و اللغات و يستكمل بياناتها ويضيف إليها الصورة الشخصية . وبعد الحصول على البريد الالكتروني الخاص به وكلمة السر ،





وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم ، بفتح خاصية طباعة الإستمارة الالكترونية ، على الطالب أن يقوم بطباعة نسختين منها ، وذلك لتسليمها للمدرسة عند كتابة الاستمارات الورقية في شهر مارس.





وشددت المدارس الثانوية على طلاب الثانوية العامة بأن هذا الايميل سيتلقى عليه الطالب اكواد الامتحان التجريبى ، و أيضا اكواد امتحان اخر العام ، مشيرةً إلى أن هذا الايميل يتم تسليمه للطالب مرة واحدة فقط و الطالب مسئول عن المحافظة عليه ولا يحق له المطالبة به مرة أخرى



