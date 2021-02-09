المدارس تعلن موعد تحرير الاستمارات الورقية لـ امتحانات الثانوية العامة

دعت جميع المدارس الثانوية بجمهورية مصر العربية ، طلاب الصف الثالث الثانوى (العاديين / المؤجلين / المنازل / الراسبين) الذين لم يستلموا اخطارات توضح الايميل وكلمة السر المطلوبة لملء بيانات الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة ، بضرورة الذهاب لمدير المدرسة واستلام الايميل وكلمة السر بشكل عاجل.
وبعد الحصول على البريد الالكتروني الخاص به وكلمة السر ، يقوم الطالب بالضغط هنا ، و إدخال الايميل ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ثم إدخال كلمة السر مع ملاحظة ان حرف S يكتب كابيتال، لتظهر استمارة بيانات الطالب فيقوم بالتأكد من صحة الاسم و الشعبة و اللغات و يستكمل بياناتها ويضيف إليها الصورة الشخصية .
وعندما تقوم وزارة التربية والتعليم ، بفتح خاصية طباعة الإستمارة الالكترونية ، على الطالب أن يقوم بطباعة نسختين منها ، وذلك لتسليمها للمدرسة عند كتابة الاستمارات الورقية في شهر مارس.
وشددت المدارس الثانوية على طلاب الثانوية العامة بأن هذا الايميل سيتلقى عليه الطالب اكواد الامتحان التجريبى ، و أيضا اكواد امتحان اخر العام ، مشيرةً إلى أن هذا الايميل يتم تسليمه للطالب مرة واحدة فقط و الطالب مسئول عن المحافظة عليه ولا يحق له المطالبة به مرة أخرى
ونوهت المدارس الثانوية، إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ورقة الإيميل والرقم السرى من المدرسة، فيمكنهم الضغط على https://office365.emis.gov.eg/ ، ثم اختيار "حساب الطالب"، ثم إدخال "الرقم القومي" و"كود الطالب"، ثم الضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"، فيظهر الإيميل والرقم السرى، ليقوم الطالب بحفظهما ثم يدخل بهما موقع الاستمارة الإلكترونية، لاستكمال تسجيل باقى البيانات ومراجعتها وإضافة الصورة الشخصية ثم طباعة الاستمارة.
من جانبها، أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، أن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 تتمثل في: عمل استمارة إلكترونية على أوفيس 365 من خلال التابلت، وذلك عندما يتاح عملها وطباعتها، وأصل إيصال استمارة الثانوية العامة وصورتين من قيمة الإيصال 202 جنيه ( بريد).
كما تشمل الاوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2021 أيضا: صورة إيصال المصروفات المدرسية 500 جنيه (بريد)، وصورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد) ، و4 صور شخصية 6/4 مع التنبيه بكتابة الاسم رباعي بالكمبيوتر أسفل الصورة، وعدد صورة بطاقة ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال تأمين التابلت.
وناشدت مديريات التربية والتعليم أن تجمع هذه الأوراق في مظروف بلاستيك من الآن، استعدادًا لتقديمها للمدرسة وقت طلبها.