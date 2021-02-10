قرارات عاجلة من التعليم للمديريات لتنفيذ خطة التنمية المهنية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمامها الشديد بالتنمية المهنية للكوادر التعليمية، وتحقيق الفاعلية من برامج التدريب أو ورش العمل بجميع أنواعها سواء كانت مباشرة أو أونلاين، وسواء كانت داخل أو خارج الوزارة من خلال إدارة التدريب بالمديرية.









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وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، توصي بضرورة أن تقوم إدارة التدريب بالمديريات بمراجعة خطة التدريب والحقائب التدريبية المقترحة بالتنسيق مع موجهي العموم بالمديرية والعرض على لجنة التنمية المهنية بالمديرية.









كما تم التشديد على حصول إدارة التدريب على موافقة موجهي العموم للفئة المستهدفة من التنمية المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المرشحين كمدربين لتنفيذ التدريب.









وتم التأكيد أيضا على قيام إدارة التدريب بالعرض على مدير المديرية التعليمية، للموافقة على تنفيذ برامج التنمية المهنية بجميع أشكالها.









وتتولى إدارة التدريب الالتزام بمتابعة التدريب وإعداد تقرير بما تم إنجازه والعرض على مديري المديريات التعليمية، والتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالنسبة للبرامج التي يتم تنفيذها أونلاين.









ويتم تكليف إدارة التدريب بضرورة الاحتفاظ بنسخة من المواد التدريبية وقائمة المتدربين والمدربين لإضافتهما إلى قواعد البيانات الخاصة بذلك.









وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة موافاتها بتقرير شهري عن إنجازات التنمية المهنية للكوادر التعليمية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للتدريبات وورش العمل التي تتم بطريقة مباشرة.









كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل اللجنة العليا للتدريب.









يأتي ذلك انطلاقًا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة وتعظيم الفائدة من التدريبات المقدمة إليها من الجهات المختلفة.









ووفقًا للقرار، يترأس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين "نائبا"، وعضوية نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمستشار القانوني للوزير ورؤساء القطاعات ورئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، ومدير عام التنسيق بالوزارة.









وتختص اللجنة بوضع سياسات التدريب لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة بما يخدم العملية التعليمية.









وتهدف اللجنة العليا للتدريب إلى تنسيق جهود المؤسسات التي تقدم وتنظم تدريبات للمعلمين والعاملين بجميع المديريات التعليمية والإدارات التعليمية، والتي ستكون بوصلة توجه المؤسسات والبرامج المقدمة منها إلي الفئات المستهدفة، وذلك لأي نشاط تدريبي يتعدى اليوم الواحد على جميع المستويات سواء "مديريات – إدارات تعليمية"، والجهات التابعة للوزارة، بغرض تحقيق التكامل بين جميع البرامج المقدمة للجنة ومتابعة تنفيذ التدريبات المعتمدة من اللجنة لضمان جودتها.







