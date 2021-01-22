وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية، عقب انتهاء إجازة منتصف العام (أي بعد 20 فبراير 2021)، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.









وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التعديلات التي شهدتها مؤخرا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021، هدفها محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي نعاني منها في مصر حاليا لحماية جميع أطراف المنظومة التعليمية، و بعد انتهاء إجازة نصف العام، سيتم إعادة تقدير موقف كورونا في مصر على أمل أن يكون الوضع أفضل.







