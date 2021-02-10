بعد تسجيل ارتفاع في أعداد إصابات كورونا.. نداء عاجل من الصحة السعودية

وجهت وزارة الصحة السعودية نداء عاجلا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر للجميع مقيمين ومواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.





وغردت الوزارة قائلة : ‏لا تتهاون بالاقتراب، المسافة الآمنة تحميك بإذن الله من الإصابة تقبل الله طاعتكم.









وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 371356 حالة .





وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة.





وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة







