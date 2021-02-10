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أخبار العالم

بعد تسجيل ارتفاع في أعداد إصابات كورونا.. نداء عاجل من الصحة السعودية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:51 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
 وجهت وزارة الصحة السعودية نداء عاجلا عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر للجميع مقيمين ومواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد.

وغردت الوزارة قائلة : ‏لا تتهاون بالاقتراب، المسافة الآمنة تحميك بإذن الله من الإصابة تقبل الله طاعتكم.


وسجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 371356 حالة .

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة


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