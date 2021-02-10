محافظ سوهاج : حل مشكلات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أية معوقات وسرعة إنجاز الأعمال، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .





كما حضر الاجتماع كل من " اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء".





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وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وحل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، ووضع مصلحة المواطن السوهاجي في المقام الأول، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في أسرع وقت ممكن.