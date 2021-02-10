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محافظات

محافظ سوهاج : حل مشكلات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أية معوقات وسرعة إنجاز الأعمال، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ . 

كما حضر الاجتماع كل من " اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء".

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وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل المعوقات وحل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروعات، ووضع مصلحة المواطن السوهاجي في المقام الأول، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في أسرع وقت ممكن.
 
وتطرق الاجتماع لمناقشة معوقات العمل بعدد من المشروعات ومنها "ربط خط السيب النهائي لمحطة معالجة الغريزات ببيارة محطة معالجة المراغة، وموقف جودة مياه الشرب بقرية بني واصل بمركز ساقلتة وتوابعها، وتنفيذ خط طرد قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة ساقلتة والمنشاة، ومشروع صرف صحي سفلاق، وتوفير أرض لإنشاء محطة رفع أولاد اسماعيل وبناويط بالمراغة، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتنسيق بين مديريتي الطرق والري لسرعة إصدار التصاريح اللازمة.
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