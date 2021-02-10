كوارع وعكاوى وسمان .. طريقة عمل أكلات الطاجن بـ 3 وصفات

تمتلك اكلات الطواجن شعبية كبيرة بين المصريين والعرب خاصة أنها دسمة وتشعر الانسان بالشبع وغنية بالعناصر الغذائية المفيدة وتجعل الانسان اكثر قوة وسعادة.

نقدم لكم طريقة عمل الطاجن بوصفات شهية ومغذية للشيف شربيني

طريقة عمل طاجن السمان

مقادير طاجن سمان

سمان

كزيرة خضراء

بصل

كرات افرنجي

كرفس

ثوم

فلفل حار

طماطم

زيت

ملح – فلفل

طريقة تحضير طاجن سمان

* تبلي السمان بملح وفلفل وصلصة طماطم واقليه في زيت ساخن اضيفي اليها البصل المفروم والثوم المفروم والكرفس والكرات والكزبرة الخضراء





* قطعي الطماطم قطع صغيرة واضيفيها الى الطاسة مع الفلفل الحار، وقليل من عصير الطماطم





* سوي الارز نص سوى مع قليل من الصلصة، وضعيه في طاجن الفرن وعليه السمان وادخليه فرن ساخن.





طريقة عمل طاجن عكاوى

مقادير طاجن عكاوي

عكاوي

بصل

ثوم

كرفس

كرات

كزبرة خضراء

بطاطس

فلفل حار

طماطم

زيت

أعشاب

مرقة

ملح – فلفل

طريقة تحضير طاجن عكاوي

* قطعي البصل قطع كبيرة نسبيا وضعيه في الحلة بها زيت مع كرفس وفلفل حار وكرات ومكعبين مرفة واتركيها حتى تصفر ثم اضيفي العكاوي واستمري في تقليبها





* اضيفي اليها الملح والفلفل ثم الطماطم واتركيها لتغلي بعد اضافة قليل من الماء.





* حمري قطع البطاطس في قليل من الزيت واضيفيها للطاجن انقلي الخليط إلى طاجن فخاري ساخن وادخليها الفرن حتى تكمل نضجها ثم قدميها.





طريقة عمل طاجن كوارع

مقادير طاجن كوارع

كوارع

حبهان

ورق لورا

قرنفل

جزر

كرفس

بصل

ثوم

بطاطس

صلصة طماطم

كرات

فلفل حار

أعشاب

زيت

عباد الشمس

ملح فلفل

طريقة تحضير طاجن كوارع

* اسلقي الكوارع في ماء مع بصل وجزر وكرفس وحبهان وورق لورا وملح وفلفل و في طاسة على النار ضعي زيت مع بصل مفروم وثوم مفروم وحبهان وورق لورا





* في كبة كهربائية افرمي الجزر والكرفس والكرات والفلفل الحار و اضيفيهم إلى البصل في الطاسة واستمري في التقليب





* اضيفي الملح والفلفل والبهارات والأعشاب و اضيفي صلصة طماطم واستمري في التقليب و قطعي البطاطس حلقات واقليها نصف قليه في زيت غزير ساخن



