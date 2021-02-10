مياه أسيوط: تجديد شهادة TSM لمحطة النزلة للمرة الثانية على التوالى

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن تجديد حصول محطة مياه النزلة، على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) للمرة الثانية على التوالى، والتى يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.





وأضاف أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجية 1200 ل/ ث ما يقرب من 700 ألف مواطن من سكان مدينة أسيوط.





وأوضح أنه تم تجديد شهادة الـTSM لمحطات النزلة، صدفا، بهيج، ومن المخطط خلال العام تأهيل 4 محطات كبرى جديدة (القوصية – الوليدية – منقباد – أبو تيج) على الشهادة لأول مرة.





وأكد أهمية اتباع الإجراءات القياسية في تشغيل وصيانة الشبكات و المحطات، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل، لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.