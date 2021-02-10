ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة إنقاذ صيادين روس من قطعة جليدية ضخمة في المحيط .. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:56 م
لحظة انقاذ
لحظة انقاذ
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا مقطع فيديو رصد إنقاذ رجلين من قطعة جليدية في المحيط قرب سواحل ساخالين .. 

و أنقذ موظفو قسم وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين في أقصى شرق روسيا صياديْن علقا على قطعة جليدية انفصلت جراء رياح قوية عن الجليد الساحلي في المقاطعة.

يذكر أن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، "قسطنطين جافريلوف"، أمس الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وذلك بسبب "السياسة الغربية غير الودية".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية