لحظة إنقاذ صيادين روس من قطعة جليدية ضخمة في المحيط .. شاهد

عرضت فضائية روسيا مقطع فيديو رصد إنقاذ رجلين من قطعة جليدية في المحيط قرب سواحل ساخالين ..



و أنقذ موظفو قسم وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين في أقصى شرق روسيا صياديْن علقا على قطعة جليدية انفصلت جراء رياح قوية عن الجليد الساحلي في المقاطعة.





يذكر أن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، "قسطنطين جافريلوف"، أمس الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وذلك بسبب "السياسة الغربية غير الودية".



