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اقتصاد

زيادة الاحتياطي النقدي.. خبير يوضح مزايا المنصة الرقمية للتجارة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد أحمد معطي، مدير إقليمي لإحدي شركات أسواق المال  العالمية والمحلل الفني؛ أن اطلاق منصة رقمية للتجارة في مصر من شأنه رفع تصنيف مصر عالميا و يحسن من ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد القومي.

أوضح " معطي" في تصريحات لـ "ًصدى  البلد"، أن توجه الحكومة المصرية لمواكبة التطورات العالمية هو أمر منطقي للغاية خصوصا و أنه هام للغاية لوضع لأنفسنا ترتيب و مكانة بين الاقتصاديات المتقدمة بالاضافة إلي اعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد القومي  ومعاونة الحكومة في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الأعمال للاقتصاد نظرا لتوسيع دائرة القطاع اللوجيسيتي و الخدمات التجارية المتطورة داخل المنافذ الجمركية المختلفة.

ذكر " معطي" أن اهتمام الحكومة بتطوير المنافذ الجمركية علي المستوي التقني والتشريعي هو أمر بالغ الأهمية لتسريع عمليات تنفيذ المنصة الرقمية التجارية التي تسعي لها الدولة مؤكدة ان تلك المنصة ستكون مصدرا لتوفير مصادر لنقد الأجنبي للبلاد وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتعظيم تنافسية المنتجات الوطنية والتصنيع المحلي ومن ثم سيفتح أسواق جديدة في الخارج .

اشار إلي ان تلك الاجراءات ستعزز من تنافسية مصر في مؤشرات الاعمال واسراع الدولة نحو مواكبة التطورات العالمية.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد اعلن خلال اليومين الماضيين أمام مجلس النواب عن وجود خطة لدي وزارته لوضع مصر كمنصة رقمية للتجارة بالتزامن مع عمليات المكينة الرقمية التي تجريها الحكومة.
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