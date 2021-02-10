طريقة لزيادة دعم أفراد بطاقة التموين 5 أفراد فأكثر

يحصل المواطنون المستفيدون من منظومة دعم بطاقات التموين نحو 50 جنيها لكل فرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس يحصل على 25 جنيها كل فرد داخل البطاقة من الفرد الخامس فأكثر.





قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب الفصل الاجتماعي للأفراد المتزوجين ومستمر في بطاقة أسرته من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.





وإذا كان الفرد الخامس فأكثر داخل بطاقة التموين يحصل على 25 جنيها دعما شهريا فإنه بعد طلب الفصل الاجتماعي سترتفع قيمة الدعم المخصصة له إلى 50 جنيها في بطاقة تموين جديدة وكذلك زوجته تحصل على 50 جنيها دعما شهريا.





والفصل الاجتماعي متاح للذكور في حالة الزواج، ويتاح للنساء المستفيدات من منظومة الدعم في حالة الطلاق أو وفاة الزوج فقط، إن لم يكن الزوج مقيدًا على قاعدة البيانات.





في حالة وجود الزوج بمنظومة الدعم، فهو من سيقوم بعملية الفصل الاجتماعي، وإضافة الزوجة، عقب استلام البطاقة التموينية الجديدة، لافتًا إلى أن المواطن سيتمكن من إضافة زوجته وبنيه عقب تسلم البطاقة في حالة وجودهم على قاعدة بيانات منظومة الدعم السلعي.





خطوات الفصل الاجتماعي يوضح مستشار وزير التموين، التالي:





الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية

اختيار خدمة الفصل الاجتماعي

إدخال بيانات بطاقة تموين الأسرة

إدخال بيانات طالب خدمة الفصل الاجتماعي

انتظار رسالة تأكيد الطلب

تتبع حالة الطلب حتى تظهر رسالة التوجه إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة.