ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستخدما البنزين.. لبناني يحاول إشعال النار في نفسه بسبب كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:39 م
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
 
‏أقدم مواطن لبناني م. ح نحلة ( 40 عاما) على محاولة احراق نفسه بمادة البنزين، عندما حاولت دورية من قوى الامن الداخلي تسطير محضر ضبط بحقه. 

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن دورية قوي الأمن الداخلي حاولت اقفال محله للحلاقة الرجالية في بلدته كفرتبنيت، بسبب عدم التزامه باجراءات الاقفال العام.


وكانت وزارة الصحة اللبنانية، امس الثلاثاء، اعلنت عن زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2879 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2872 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 324859. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 60 حالة وفاة جديدة بكورونا.

ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3737.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط تحذيرات بالعودة للإغلاق.. لبنان يسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا

إصابة مسؤول كبير في الصليب الأحمر اللبناني بفيروس كورونا

أبرزها إغلاق من 3 إلى 6 أسابيع.. لبنان يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

مسئول لبناني عن كورونا: كارثة بحجم مرفأ بيروت 7 مرات

الأمن اللبناني يحرر أكثر من 2000 مخالفة لقرار الإغلاق العام

خلال يوم.. لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات جراء كورونا.. وهذا عدد الإصابات

ترشيحاتنا

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

شعر بالإحراج.. رجل يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب بعد الزفاف بساعة

عودة للوراء.. دولة عربية تغلق حدودها والشواطئ والحدائق والأنشطة التجارية

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وهبوط الدولار..تفاصيل

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت جريء.. ناهد السباعي تثير الجدل برفقة كلبها

طريقة عمل الجلاش بالفراخ.. خطوة بخطوة

زيادة جديدة في أسعار بيجو 3008 بمصر