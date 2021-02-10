مستخدما البنزين.. لبناني يحاول إشعال النار في نفسه بسبب كورونا

‏أقدم مواطن لبناني م. ح نحلة ( 40 عاما) على محاولة احراق نفسه بمادة البنزين، عندما حاولت دورية من قوى الامن الداخلي تسطير محضر ضبط بحقه.





وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن دورية قوي الأمن الداخلي حاولت اقفال محله للحلاقة الرجالية في بلدته كفرتبنيت، بسبب عدم التزامه باجراءات الاقفال العام.









وكانت وزارة الصحة اللبنانية، امس الثلاثاء، اعلنت عن زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2879 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2872 حالة محلية.





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 324859.





كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 60 حالة وفاة جديدة بكورونا.



