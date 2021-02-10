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أخبار العالم

مشروع جديد.. إجراء عاجل لـ ولي العهد السعودي بالبحر الأحمر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:53 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
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محمود نوفل

أفادت صحيفة الوئام السعودية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلق بعد قليل "كورال بلوم" ضمن مشروع البحر الأحمر في السعودية. 

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم، كشفت عن التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه" ليتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، في بيان له : "نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر، حيث سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود.. وتُبشّر تصاميم "كورال بلوم" المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في المملكة، بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة".

وأضاف باغانو: "تعتبر جزيرة شُريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر، لذا من المهم جدًا أن تُرسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام، ليس في وجهتنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضًا. ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير".
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