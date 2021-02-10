محافظ البحيرة يعلن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بمجمع فرهاش في مارس المقبل

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه سيتم في أول مارس المقبل الإعلان عن بدء شغل الوحدات السكنية والورش بالمرحلة الاولى بمجمع فرهاش التعاونى "سكني/ حرفي/ تجاري" بمركز حوش عيسى والمقام على مساحة 13 فدانا بتكلفة 191 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع (120 مليون جنيه أعمالا انشائية وتكاليف استثمارية من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان و71 مليون جنيه من المحافظة لترفيق المرحلة الاولى).





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الإسكان بمقر الهيئة وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة.

واستعرض اللقاء كافة الجهود التى تمت بالمشروع والاعمال الختامية الخاصة بترفيق المنطقة للاعلان عن بدء المشروع والذى يعد من المشروعات الواعدة التي تتبناها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتوفير فرص عمل ومسكن مناسب لشباب الخريجين، بالإضافة إلى فتح مجالات جديدة للعمل الحرفي وإحياء الصناعات الحرفية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المشروع الذى يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية كأول مشروع إسكانى تعاونى حرفى وفقًا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية فى توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب فى تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة وصمم ليلبى احتياجات الشباب في توفير شقة وفرصة عمل من خلال تملك ورشة أو محلا تجاريا وتوفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية المتاحة بالمحافظة.





من جانبه قال الدكتور حسام رزق، إنه تيسيرا على الشباب والمتقدمين تم الاتفاق والتنسيق مع المحافظة لتقديم تسهيلات في السداد لأطول فترة ممكنة تصل الى 30 عاماً.

وأوضح أن المشروع يتكون من 386 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من (82 - 102 م2) و28 وحدة إدارية بالدور الأرضي، و209 ورشة حرفية بمساحات من 37م٢ إلى 57 م2 ويضم 178 محلًا تجاريًا ومبنى إعاشة للعمالة الحرفية يتسع لـ280 فردًا، ومسجد، ومحطة خدمة تموين سيارات، ومكتب بريد، ووحدة حماية مدنية ونقطة طبية وإسعاف ونقطة شرطة، ومعرض منتجات للورش الحرفية، ومخازن بمسطحات مختلفة.





كما تم الانتهاء من أعمال الترفيق وتوصيل خط المياه والتشطيبات النهائية وتلوين الواجهات الخارجية لجميع العمارات والانتهاء من شبكة الصرف الصحي الداخلية، وتمهيد الطرق الداخلية والشوارع والأرصفة.





وتم وضع الشروط اللازمة للراغبين في الحصول على تلك الوحدات وطرح الوحدات السكنية والورش والمحلات لشباب المحافظة.





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