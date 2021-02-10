ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:40 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
احمد علي
شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث ،اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحوث.




‏أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس ناقش عديد الموضوعات وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من المكتبة الرقمية ‏ودورها في الارتقاء بالبحث العلمي، والتأكيد على ضرورة فحص الاقتباس العلمي، وملف المبعوثين بالخارج ومتابعتهم، وملف الطلاب الوافدين وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.


أشار الدكتور كمال عكاشة، الي أن جامعة طنطا تضم إدارة كاملة لخدمة الطلاب الوافدين على مستوى "الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه"، موضحًا أنه تمت مناقشة الإعفاء المؤقت من التفرغ لبرامج الدراسات العليا في فترة توقف القيد لقطاع التمريض، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.


وأضاف، أن المجلس ناقش معايير أفضل جامعة فيما يخص قطاع الدراسات العليا، خاصة المعايير التي تتعلق بالبحوث التطبيقية وكذلك البحوث المرتبطة بالصناعة وخدمة المجتمع ، إلي جانب استعراض موقف الجامعات من التصنيف.


يذكر أن الدكتور كمال عكاشة أحد أعضاء لجنة تحديد معايير أفضل جامعة في ما يخص قطاع الدراسات العليا على مستوى الجامعات المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالميا

جامعة طنطا: الموافقة على تسجيل 134 طالبا لدرجتي الماجستير والدكتوراه

رئيس جامعة طنطا: تخصيص 40 جائزة لأعلى استشهادات للأساتذة بالمواقع العالمية

جامعة طنطا تتقدم 202 مركز عالمي في تصنيف ويبومتركس الإسباني للاستشهادات المرجعية

جامعة طنطا تتقدم 115 مركزًا بالتصنيف الإسبانى "ويبومتركس" 2021

فوز الدكتور "محمد لبيب سالم" ‏بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمي لعام 2020

ترشيحاتنا

رفض دفع إتاوة مقابل حماية مزرعته.. الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل صاحب مطعم شهير في أكتوبر

بسبب تصريح مستفز.. غضب عارم يسيطر على بعثة الأهلي بالدوحة.. تفاصيل مثيرة

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

لسة الأمل موجود.. أسباب الأهلي لإقناع FIFA برفع إيقاف كهربا والشحات

تأكيدا لـ صدى البلد.. الحكومة تنفي رسميًا تأجيل الدراسة وتعليق الامتحانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟