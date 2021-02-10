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توك شو

عايزين يخربوا البلد.. تعليق صادم من أحمد موسى عن طلب تأجيل الامتحانات| فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:26 م
احمد موسى
احمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن من يدعون إلى إلغاء التعليم يسعون لتخريب البلد.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة أنفقت الملايين من أجل تحسين جودة التعليم تعليم الطلاب.

وتابع «ليه الناس عايزة شهادة وخلاص.. لازم تتعلم بالشهادة.. أسهل جاحه إن الوزير يقول إلغاء الامتحانات، طب وبعدين»، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات القرارات لا تتخذ منفردة.

وأكد «اللي عايزين يأجلوا الامتحانات عايزين يخربوا البلد.. الناس عايزة تاخد شهادة»، موضحا أن عدم استكمال العملية التعليمية خسارة للطلاب وضياع مستقبلهم.

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