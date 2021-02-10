بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

"بتكلم جد.. متقولش لحد.. ده انا قلبي وليد فرحان وسعيد.. لا هو حمل كلام ولا جذب وشد.. أحلام عمرنا.. حاجه تخصنا متخصش حد " هل تذكرت هذه الكلمات ؟، لقد عدت طفلًا صغيرًا أمام شاشة التلفاز ينتظر رؤية هذه الأغنية المبهجة ليرددها وهو يتمايل يمينًا ويسارًا غير مبالٍ بأعباء الحياة، مستمتعًا بمشاهد الدمى المتحركة لأغنية "بتكلم جد".





تشارك فنانو جيل التسعينيات حميد الشاعري وسيمون في أغنية "بتكلم جد" والتي تعتبر من أجمل الأغنيات التي أنتجت في هذه الفترة وحققت نجاحًا كبيرًا أدى إلى إذاعتها في كل البرامج التليفزيونية، حيث كانت تعد الشاشة الصغيرة هي مقياس النجاح في هذه الحقبة، لم تصنف هذه الاغنية لفئة عمرية محددة فكانت من القلائل التي تناسبت مع جميع الأعمار نظرًا لبعض المشاهد الكرتونية في الفيديو كليب المصور لها أو لكلماتها المبهجة الخفيفة على الأسماع.





كانت لمشاركة حميد الشاعري وسيمون نجاح رئيسي في تلك الأغنية حيث إعتبارًا أحد أقطاب الأغنية الشبابية التسعيناتية، فكان حميد الشاعري مكتشف معظم فناني هذا الجيل وأيضًا عمل في توزيع وتلحين الأكثرية من ألبومات هذه الفترة، وأيضا سيمون أبرز المطربات التي حققت نجاحًا واسعًا، وكان لخفة ظلهما وانسجامهما في تصوير الفيديو كليب لأغنية بتكلم جد عامل كبير لنجاحه، حيث اعتمدت مشاهده على الألوان والدٌمى، ليأتي بعد ذلك مشهد السيارة المكشوفة التي جذبت الأنظار لاختلاف ألوانها عن لون السيارات المألوفة على أعين الجماهير فتعلق في أذهانهم، و تصبح بعد ذلك صيحة جديدة يتبعها كل من يمتلك مثل هذه السيارة.





يعتقد البعض أن السيارة من صنع الشركة الأمريكية JEEP نظرًا لوجه التشابه الكبير في هيكلها الخارجي، ولكن المفاجأة بأن هذه السيارة من انتاج شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، والتي بدأت في إصدارها حين قررت تغيير وتطوير مسار إنتاجها، لتصدر سيارات من فئة الدفع الرباعي.





بدأت سوزوكي في إنتاج سيارات الدفع الرباعي في أواخر الستينيات تحديدًا في العام 1968، وحينها قامت بإصدار أول سيارة من فئة الدفع الرباعي تحمل اسم " لايت جيب 10"، وكانت تجربة بسيطة لها في تصنيع تلك الفئة من السيارات.





أما عن السيارة التي ظهرت برفقة حميد الشاعري وسيمون فكانت من طراز SUZUKI LJ 80 موديل عام 1981، والتي تعد السيارة الأكثر نجاحًا من إصدارات سوزوكي للسيارت ذات قوة الدفع الرباعي، والتي استمدت قوتها من محرك مكون من أربعة أسطوانات، بسعة 797 سي سي.



