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أخبار العالم

إدارة بايدن توقف خطة ترامب بشأن بيع تيك توك لأجل غير مسمى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، الأربعاء، بأنه تم تعليق خطة لفرض بيع TikTok للمستثمرين الأمريكيين وتقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة المخاطر الأمنية لتطبيق الفيديو الشهير المملوك لصينيين.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن البيت الأبيض أوقف إلى أجل غير مسمى الخطة لطلب بيع تيك توك، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، إلى شركة أوراكل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مع ولمارت كشريك للبيع بالتجزئة.

كانت خطة الرئيس السابق دونالد ترامب مدفوعة بمخاوف من أن تيك توك والخدمات الصينية الأخرى عبر الإنترنت تشكل مخاطر أمنية بسبب علاقاتها بحكومة بكين.

وأضافت أن الإدارة الجديدة في خضم مراجعة لأمن البيانات وطرق منع وصول الحكومة الصينية إلى المعلومات التي تجمعها TikTok عن المستخدمين الأمريكيين، لكن لن يكون هناك تحرك وشيك لفرض عملية بيع التطبيق.

ولم يتطرق البيت الأبيض إلى التقرير بشكل مباشر، لكن المتحدثة جين ساكي قالت: "ليس من الدقة الإشارة إلى أن هناك خطوة استباقية جديدة من قبل بايدن البيت الأبيض".

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