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أخبار العالم

شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يتهرب من الإجابة على سؤال حول قيود كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:10 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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محمد عثمان
تهرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من سؤال صحفية من هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، حول موعد السماح للبريطانيين بالسفر لقضاء عطلتهم.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت الليلة، ردًا على سؤال الصحفية لورا كوينزبرج، حول ما إذا كان البريطانيون بإمكانهم الذهاب لقضاء عطلتهم أم لا: "أخشى أنه من السابق لأوانه القول بأننا سنرفع إجراءات الإغلاق العام بحلول فصل الصيف".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن جونسون تعمّد التهرب من الإجابة على سؤال الصحفية، وحث البريطانيين على التحلي بالصبر قليلًا بشأن قضاء العطلة الصيفية.

وحاول جونسون الانتقال إلى سؤال آخر لأحد الصحفيين، لكن البث المباشر أظهر صوت الصحفية البريطانية وهي تقول "إنه لم يجب على السؤال".

يأتي ذلك بعدما تم انتقاد وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، من قبل شركات السفر البريطانية، عقب تحذيره الجمهور من حجز أي عطلات صيفية داخل أو خارج بريطانيا.

وقال شابس إنه "لا يريد رفع آمال الناس، ولكن لا يوجد ما يضمن أن قضاء العطلات سيكون ممكنًا هذا العام".
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