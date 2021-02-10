تامر أمين يوجه رسالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. فيديو

قدم الإعلامي تامر أمين التهنئة إلى معز مسعود و حلا شيحة بسبب عقد قرانهما الذى تم اول امس مؤكدا ان اى زوجان يظهر للنور يجب ان نسعد به جميعا .
وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : ان معز مسعود يعمل داعية ديني وحلا شيحة تعمل ممثلة وفنانة لافتا ان الشخصيات العامة اخبارهم مثيرة ولكن يجب على الجميع ألا يستغل الأخبار السليمة في التشويه و الزواج لا يوجد بة تشوية .
واوضح تامر امين ، الحملة التي انطلقت من اجل تشوية زواج معز مسعود وحلا شيحة لا تستدعي لانهم لم يقومو بعمل شىء خاطىء وقام تامر امين بعرض سؤال علي حلال شيحة قائلا" انتي حيرتينا معاكي يا حلا كنتي تعملين في التمثيل بدون حجاب وبعد ذلك تحجبتي وبعدها ارتديت النقاب وبعدها ارتديت الحجاب مرة أخري وبعد ذلك خلعتي الحجاب اثبتي علي حاجة عشان نعرفك " .