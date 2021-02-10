ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين يوجه رسالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:09 م
معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة
Advertisements
إبراهيم القادري

قدم الإعلامي تامر أمين التهنئة إلى معز مسعود و حلا شيحة بسبب  عقد قرانهما الذى تم اول امس مؤكدا ان اى زوجان يظهر للنور يجب ان نسعد به جميعا .

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : ان معز مسعود يعمل داعية ديني وحلا شيحة تعمل ممثلة وفنانة لافتا ان الشخصيات العامة اخبارهم مثيرة ولكن يجب على الجميع ألا يستغل الأخبار السليمة في التشويه و الزواج لا يوجد بة تشوية .

واوضح تامر امين ، الحملة التي انطلقت من اجل تشوية زواج معز مسعود وحلا شيحة لا تستدعي لانهم لم يقومو بعمل شىء خاطىء وقام تامر امين بعرض سؤال علي حلال شيحة قائلا" انتي حيرتينا معاكي يا حلا كنتي تعملين في التمثيل بدون حجاب وبعد ذلك تحجبتي وبعدها ارتديت النقاب وبعدها ارتديت الحجاب مرة أخري وبعد ذلك خلعتي الحجاب اثبتي علي حاجة عشان نعرفك " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. قصة ارتباط معز مسعود وحلا شيحة

حلا شيحة لن ترتدي الحجاب بعد الزواج من معز مسعود

أخبار الفن.. كل ما تريد معرفته عن حلا شيحة ومعز مسعود قبل ساعات من زواجهما

قبل زواج معز مسعود وحلا شيحة .. كيف بدأت قصة الداعية والفنانة؟

فيديو جراف.. زواج الداعية معز مسعود وحلا شيحة ينهي الشائعات

بالحجاب.. شاهد| أول إطلالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود من عقد قرانهما

ترشيحاتنا

لسة الأمل موجود.. أسباب الأهلي لإقناع FIFA برفع إيقاف كهربا والشحات

قرار سعودي عاجل بإغلاق مساجد بسبب كورونا

بعد تصدرها التريند.. فساتين جريئة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

أخبار الزمالك.. موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة حرس الحدود.. وتدريبات قوية استعدادا لمولودية الجزائر

رغم تسجيله للمباراة الثالثة.. مصطفى محمد يودع مع جالاتا سراي كأس تركيا من ربع النهائي

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات مى عمر

لماذا المدخنون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا؟.. دراسة تجيب

بفستان أسود.. هنادي مهنا تثير الجدل بنحافتها رفقة زوجها