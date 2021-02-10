تامر أمين يوجه رسالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. فيديو





قدم الإعلامي تامر أمين التهنئة إلى معز مسعود و حلا شيحة بسبب عقد قرانهما الذى تم اول امس مؤكدا ان اى زوجان يظهر للنور يجب ان نسعد به جميعا .





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " : ان معز مسعود يعمل داعية ديني وحلا شيحة تعمل ممثلة وفنانة لافتا ان الشخصيات العامة اخبارهم مثيرة ولكن يجب على الجميع ألا يستغل الأخبار السليمة في التشويه و الزواج لا يوجد بة تشوية .



