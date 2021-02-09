تامر أمين: أجسام لاعبي بايرن تشبه أبطال ألعاب القوى.. وإحنا عندنا محاسبين في بنك

علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة النادي الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين نظيفين قائلا، :" لاعب بايرن ميونخ لف رجله 360 درجة في الهدف الثاني وده بيلعب زي البلايستيشن ".





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" بعد المباراة رأينا أجسام لاعبي بايرن ميونخ التي تعتبر اجسام ابطال عالميين والعاب قوى واحنا عندنا اجسام محاسبين بيشتغلوا في بنك ".





وتابع تامر امين:" هناك فارق في الإمكانات بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ وهناك اختلاف في طريقة التدريب وأسلوب الحياة في ألمانيا وأوروبا عامة بالنسبة للاعبي كرة القدم".





واكمل تامر امين :" رغم الروح القتالية والهزيمة المقبولة انا زعلان لأن الأهلي ميعرفش الخسارة".





وتابع:" خسارة الأهلي حتى من أفضل فريق في العالم تزعل الاهلاوية وعجبني تصريح موسيماني أنه يتجرع أول هزيمة مع النادي الأهلي ".