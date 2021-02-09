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تامر أمين: أجسام لاعبي بايرن تشبه أبطال ألعاب القوى.. وإحنا عندنا محاسبين في بنك

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:44 م
الاهلي وبايرن ميونخ
الاهلي وبايرن ميونخ
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على مباراة النادي الاهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدفين نظيفين قائلا، :" لاعب بايرن ميونخ لف رجله 360 درجة في الهدف الثاني وده بيلعب زي البلايستيشن ".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  بعد المباراة رأينا أجسام لاعبي بايرن ميونخ  التي تعتبر  اجسام ابطال عالميين والعاب قوى واحنا عندنا اجسام محاسبين بيشتغلوا في بنك ".

وتابع تامر امين:"  هناك فارق في الإمكانات بين النادي الاهلي وبايرن ميونخ وهناك اختلاف في طريقة التدريب وأسلوب الحياة في ألمانيا وأوروبا عامة بالنسبة للاعبي كرة القدم".

واكمل تامر امين :"  رغم الروح القتالية والهزيمة المقبولة انا زعلان لأن الأهلي ميعرفش الخسارة".

 وتابع:"  خسارة الأهلي حتى من أفضل فريق في العالم تزعل الاهلاوية وعجبني تصريح موسيماني أنه يتجرع أول هزيمة مع النادي الأهلي ".
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