النيابة تأمر بحبس أب تسبب طفله فى وفاة شخص خلال قيادته السيارة بشربين

أمرت «النيابة العامة» بحبس والد طفل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لتسبب ابنه في وفاة آخر في حادث سير بشربين.





إذ تلقت «النيابة العامة» يوم الثامن من شهر فبراير الجاري بلاغًا من (مستشفى شربين) بوفاة طفل عمره سبع سنوات على إثر إصابته في حادث سير، فسألت «النيابة العامة» والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.





وسألت «النيابة العامة» الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره أحد عشر عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته، واستجوبت «النيابة العامة» والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات.





وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.



