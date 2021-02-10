حكم لاتيني يدير نهائى مونديال الأندية





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن طاقم حكام مباراة بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.





واختار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الحكم الأوروجواياني إستيبان أوستوجيتش.





وادار أوستوجيتش مباراة تيجريس وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في النسخة الحالية، وانتهت بفوز الأول 2-1.





ويساعده في مباراة الغد مواطناه، نيكولاس تاران وريتشارد ترينداد، مع الحكم الكولومبي نيكولاس جالو لتقنية الفيديو، ويعاونه التشيلي خوليو باسكونان.





يذكر أن فريق بايرن ميونيخ تأهل إلى نهائي مونديال الأندية على حساب الأهلي بينما أطاح تيجريس ببالميراس البرازيلي.