النيابة الإدارية: محاسبة مرتكبي مخالفات البناء بالقانون وبمنتهى الشدة ..فيديو

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن هناك مخالفات كثيرة في البناء، والنيابة الإدارية أصدرت بيانا يفيد بإحالة جمع مرتكبي مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة فورًا.





وأضاف محمد سمير ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "القانون يعطي النيابة الحق في التحقيق في مخالفات البناء ، ويُسمح للنيابة امتداد التحقيقات حتى لمن انتهت خدمته فيما يتعلق بكل من شارك في ارتكاب مخالفات البناء".





وتابع محمد سمير "ستتم محاسبة كل من له دور في المخالفات، وتم تكليف كل النيابات على مستوى الجمهورية، برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها، والمحاسبة في مخالفات البناء ستكون بالقانون وبمنتهى الشدة".





وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم ٦ / ٢٠٢١، طالب فيه بسرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي مازالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.





وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن القرار جاء في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.