الحكومة تكشف عن موعد وصول 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا والفئات المستهدفة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إ نه بعد أن يتم استقبال جرعات لقاح كورونا سوف يتم استهداف فئات أخرى جديدة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على اللقاح.





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن الدولة المصرية تنتظر وصول أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في النصف الثاني من شهر فبراير الحالي.





وتابع المتحدث أسم مجلس الوزراء أن الأمر يتوقف على وصول هذه اللقاحات من التحالف الدولي في الميعاد الذي تم الإتفاق عليه.



