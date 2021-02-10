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الحكومة تكشف عن موعد وصول 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا والفئات المستهدفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:50 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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محمود محسن
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بعد أن يتم استقبال جرعات لقاح كورونا سوف يتم استهداف فئات أخرى جديدة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على اللقاح.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن الدولة المصرية تنتظر وصول أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا في النصف الثاني من شهر فبراير الحالي.

وتابع المتحدث أسم مجلس الوزراء أن الأمر يتوقف على وصول هذه اللقاحات من التحالف الدولي في الميعاد الذي تم الإتفاق عليه.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
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