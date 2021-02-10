تشميع معملين لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة .





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز،بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة إهناسيا ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.





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ومرت الحملة على 24 منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، وأسفر عن غلق وتشميع معملين طبيين غير مرخصين، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وتحريز أدوية مدرجة جدول وغرفة عمليات بإحدى العيادات وتحريز كيماويات منتهية الصلاحية ورصد جهاز أشعة داخل إحدى العيادات الخاصة وجار استصدار قرار الغلق،وقد شارك في الحملة كل من: الدكتور احمد عبد العظيم،الدكتوره دينا أحمد والدكتور مصطفي الدهشان والدكتورة رباب الجمل.



