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20 مليون جنيه.. تفاصيل تبرعات أهالي البحيرة لمبادرة حياة كريمة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:09 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
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عادل نصار
كشف إبراهيم عبد السلام أحد أبناء العائلة المتبرعة لمبادرة حياة كريمة، تفاصيل تبرع عائلته بمدرستين ومسجدين ووحدة صحية؛ لدعم مبادرة حياة كريمة بالبحيرة.

وقال "عبد السلام"، برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إنه قيمة التبرع تصل لملايين الجنيهات، وما يقرب بأكثر من 5 ملايين من الجنيهات، مضيفا أن الدافع لعمل هذا التبرع من أجل مصر والمصريين وهذا الأمر لا نريد منه أي شكر.
 
فيما كشف منصور صقر رئيس الوحدة الصحية بزاوية غزال بالبحيرة، أنه عملنا ندوات وطالبنا الأهالي التبرع بالأراضي، مضيفا أن تم التبرع من قبل الكثيرين بأرض لمبادرة حياة كريمة، وكسرنا حاجز 20 مليون جنيه تبرعات حتى اليوم.

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