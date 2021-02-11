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رياضة

كأس ملك إسبانيا.. إشبيلية يسقط برشلونة ذهابا ويضع قدما في النهائي

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق نادي إشبيلية الإسباني، فوزا على نظيره برشلونة، بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. 

سجل هدف إشبيلية الأول المدافع الفرنسي جوليس كوندي في الدقيقة 25، بطريقة رائعة، بعد أن راوغ 3 لاعبين من برشلونة وسددها قوية أرضية على يمين الحارس مارك تير شتيجن. 

وأحرز النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 85 من هجمة مرتدة، ورفض الاحتفال بالهدف أمام فريقه السابق.

وجاءت برشلونة كالاتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - جونيور فيربو - ألبا

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - بيدري

خط الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي

وتقام مباراة العودة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في الثالث من شهر مارس المقبل.  

وسيلتقي الفائز من برشلونة وإشبيلية مع الفائز من أتلتيك بلباو وليفانتي في المباراة النهائية.

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