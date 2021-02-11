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أهمها الوقت.. تعرف على شروط التطوع في مبادرة «حياة كريمة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مبادرة حياة كريمة تتيح الكثير من الفرص للشباب المتطوعين، منها أكساب الخبرات المختلفة وإعطاءهم دور من خلاله يقوموا بخدمة أهاليهم في القرى، معقبا: مؤسسة حياة كريمة فتحت أبوابها أمام كافة شباب الدولة.

وأكمل "زمزم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، شباب حياة كريمة لديهم تجربة رائدة في العمل التطوعي مثل تنظيم مؤتمر شباب العالم ومبادرة رد الجميل وحماية، معقبا: المتطوعين أصبحوا يعملون في كل مناطق الدولة.

وأضاف، كل شاب لديه خبرة خدمية وتنموية يمكنه أن يتقدم إلى مبادرة حياة كريمة، منوها إلى أن مؤسسة حياة كريمة إنشأن من خلال مبادرة شباب البرنامج الرئاسي، وهم أصحاب فكرة طرح مبادرة حياة كريمة على الرئيس السيسي أيضا، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة مشروع لن يتكرر كثيرا.

وفيما يخص شروط التطوع، أوضح أنه من أهم الشروط هو توافر الوقت لدى المتطوع، بالإضافة إلى دعم وتسويق المبادرات على السوشيال ميديا وغيرها من الأدوار التي يقوم بها شباب المتطوعين.

وشدد على أن دور الشباب في مبادرة حياة كريمة دور محوري وهام.

 
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