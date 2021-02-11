الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان مصريا بالسرقة

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأربعاء، بأن شيخين من الأسرة الحاكمة في الكويت تقدما ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة.





وقالت الصحيفة إن "البلاغ الأول المقدم ضد الوافد السوري تضمن اتهامه بسرقة ملف جمعية عمومية من نادي الكويت للسيارات بعد تسلله إلى النادي عن طريق تسوره (تسلق السور) وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات".





ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "لقضية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم التي أدلى بها الشيخ الشاكي، ورفع البصمات من المكان".





وأشار المصدر إلى أن البلاغ الثاني ضد الوافد المصري، تضمن اتهام شيخ آخر بـ"خيانة الأمانة، وإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه".





وقال المصدر: "الشيخ تقدم ببلاغ ضد المصري الذي يعمل لديه بأحد المكاتب، بعد تدقيق المكتب بالملفات واكتشاف عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب".



