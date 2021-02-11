ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت.. شيخان من الأسرة الحاكمة يتهمان مصريا بالسرقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الأربعاء، بأن شيخين من الأسرة الحاكمة في الكويت تقدما ببلاغين منفصلين ضد وافدين من الجنسية السورية والمصرية، بتهمة السرقة وخيانة الأمانة. 

وقالت الصحيفة إن "البلاغ الأول المقدم ضد الوافد السوري تضمن اتهامه بسرقة ملف جمعية عمومية من نادي الكويت للسيارات بعد تسلله إلى النادي عن طريق تسوره (تسلق السور) وكسر شباك ودرج غرفة خاصة بالملفات".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "لقضية أحيلت إلى المباحث والأدلة الجنائية للتحري وتعميم بيانات المتهم التي أدلى بها الشيخ الشاكي، ورفع البصمات من المكان".

وأشار المصدر إلى أن البلاغ الثاني ضد الوافد المصري، تضمن اتهام شيخ آخر بـ"خيانة الأمانة، وإبرام عقود مع مستثمرين من دون علمه".

وقال المصدر: "الشيخ تقدم ببلاغ ضد المصري الذي يعمل لديه بأحد المكاتب، بعد تدقيق المكتب بالملفات واكتشاف عقود وتحصيلات مالية تم إبرامها من دون الرجوع للمكتب".

وأوضحت "الراي" أنه تم تسجيل قضية بهذا البلاغ وأحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في محافظة العاصمة للتحري في ملابساتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النائب العام الإسرائيلي يرفض طلب نتنياهو لـ"إسقاط تهم الفساد"

تحديد الجلسة الجديدة لمحاكمة نتنياهو 8 فبراير

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

من الارتباط لساحات المحاكم.. 5 قصص حب شهيرة بالوسط الفني انتهت بـ قضايا| أبرزها طحال سمية

في وقت حرج.. نتنياهو في قفص الاتهام اليوم

ترشيحاتنا

متحدث الحكومة يزف خبرا سارا للمدرسين وأساتذة الجامعات

6 قتلى حتى الآن.. تجدد الاشتباكات بين السودان وإثيوبيا وانتصار كبير للخرطوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام بالميراس البرازيلي

صحيفة ميرور تحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

المرتدة عن الإسلام إلى اليهودية.. الداخلية الكويتية تكشف مفاجأة عن الفنانة بسمة

تامر أمين يوجه رسالة لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد GT تظهر في ثوب جديد بفضل تعديلات LE MANSORY

تحت التخدير.. طبيبة بيطرية تجري جراحة لـ سمكة ذهبية لعلاج فكها المكسور.. شاهد

بإطلالة أنيقة .. زوجة كريم فهمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور.. شاهد